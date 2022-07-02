Бойцы ЛНР вошли в Лисичанск и обнаружили детский сад, в котором окопалось подразделение ВФУ.

Бойцы Народной милиции не исключают, что на территории детсада могли стоять даже танки. На месте было обнаружено руководство по эксплуатации этих боевых машин.

«Это для всех тех, кто будет поддакивать украинским военным на неизбежном трибунале, когда украинские войска будут говорить, что они не занимали жилые дома, не занимали объекты гражданской инфраструктуры. Это детский ясли-сад!», — прокомментировал находку официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

С начала СВО украинские военные при поддержке руководства страны ведут террористическую войну против собственного народа. Используя гражданских лиц в качестве живого щита и здания гражданской инфраструктуры в качестве укреплений они мотивируют свои действия способностью лучше обороняться.

На самом деле нарушают все нормы Международного права и договоров, которые ранее заключала Украина.

Однополярная политика Запада, которая была насаждена Киеву в 2014 году, не разделяет целей международного сообщества и диктует свои правила, при необходимости прикрываясь национальными законодательными актами, которые идут в разрез с международными нормами.