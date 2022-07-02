Канада направит Украине 39 бронемашин ACSV и камеры для «Байрактаров»

Минобороны Канады раскрыло подробности нового пакета военной помощи, выделяемого Киеву.

Утром 2 июля пресс-служба Министерства обороны Канады сообщила, что Оттава отправит Киеву 39 бронированных машин Armoured Combat Support Vehicle, которые до этого стояли на вооружении исключительно у канадской армии.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что в рамках текущего пакета военной помощи вооружённые силы Украины также получат камеры для беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" турецкого производства.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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