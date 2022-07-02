Рогозин: спутники «Роскосмоса» круглосуточно снимают территорию Украины

Дмитрий Рогозин уведомляет, что российские космические спутники снимают Украину каждодневно.

Глава компании "Роскосмос" Дмитрий Рогозин появился в эфире телеканала "Россия-24", где сообщил, что российские спутниковые системы снимают территорию Украины из космоса. По словам Рогозина, съёмка ведётся в высоком разрешении на ежедневной основе.

Вместе с тем Дмитрий Рогозин подчеркнул, что добытая российскими спутниками информация передаётся Министерству обороны России, а оно в свою очередь принимает тактические и оперативные решения касательно хода военной спецоперации на Украине.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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