Рогозин: спутники «Роскосмоса» круглосуточно снимают территорию Украины

Дмитрий Рогозин уведомляет, что российские космические спутники снимают Украину каждодневно.

Глава компании "Роскосмос" Дмитрий Рогозин появился в эфире телеканала "Россия-24", где сообщил, что российские спутниковые системы снимают территорию Украины из космоса. По словам Рогозина, съёмка ведётся в высоком разрешении на ежедневной основе.

Вместе с тем Дмитрий Рогозин подчеркнул, что добытая российскими спутниками информация передаётся Министерству обороны России, а оно в свою очередь принимает тактические и оперативные решения касательно хода военной спецоперации на Украине.