Звезда американского женского баскетбола Бриттни Гринер все еще находится в тюрьме в России после того, как ее задержали за хранение картриджей для электронных сигарет с гашишным маслом.

В пятницу, 1 июля началось рассмотрение ее дела в суде, а срок ее содержания под стражей продлен на шесть месяцев.

Спортсменка, завоевавшая второе золото Олимпиады в августе, находится под стражей с марта, когда ее задержали в московском аэропорту Шереметьево. В багаже ​​Гринер были обнаружены картриджи для электронных сигарет с гашишным маслом. Масло, легальное в США, но не в России. Сейчас американку обвиняют в перевозке крупного количества наркотиков.

Дело стало очень громким и приобрело политический характер. Многие инсайдеры считают, что россияне держат Гринер в заложниках.

Суд над баскетболисткой начался в пятницу, 1 июля. Гринер, одетую в футболку Джими Хендрикса, ввели в зал заседаний в наручниках. Х

На предварительном слушании за закрытыми дверями арест американки продлили еще на полгода, до 20 декабря. Следующее судебное заседание состоится 7 июля.

"Факты таковы, что известный спортсмен был арестован за хранение запрещенных препаратов, содержащих наркотические вещества", — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Гринер — одна из лучших баскетболисток всех времен. 31-летний спортсменка является двукратной олимпийской чемпионкой (2016, 2021) и двукратной чемпионкой мира (2014, 2018). Игрок "Финикс Меркьюри" один раз выиграла WNBA, а в составе УГМК Екатеринбург выигрывала чемпионат России (2016-2019) и четырежды Евролигу. Американка семь раз выбиралась на матч звезд WNBA, а также за свою карьеру завоевала немало индивидуальных наград .