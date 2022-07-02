Рогозин подтвердил, что «всевидящее око» круглосуточно наблюдает за СВО

«Роскосмос» проводит тщательную фиксацию всех событий происходящих вокруг СВО с помощью своих аппаратов на орбитальных спутниках.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что аппараты корпорации круглосуточно следят за оперативной обстановкой и фиксируют все события.

Публиковать свои снимки «Роскосмос» не торопится по понятным причинам. Речь идет о многочисленных доказательствах военных преступлений киевского режима, для обнародования которых еще наступит время.