Рогозин подтвердил, что «всевидящее око» круглосуточно наблюдает за СВО
«Роскосмос» проводит тщательную фиксацию всех событий происходящих вокруг СВО с помощью своих аппаратов на орбитальных спутниках.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что аппараты корпорации круглосуточно следят за оперативной обстановкой и фиксируют все события.
Публиковать свои снимки «Роскосмос» не торопится по понятным причинам. Речь идет о многочисленных доказательствах военных преступлений киевского режима, для обнародования которых еще наступит время.
Опубликовано: Тарас Медведев
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