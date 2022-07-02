Итальянского бизнесмена расстреляли в Мексике, когда он ехал забирать детей из школы

Итальянский бизнесмен, владелец роскошного отеля в южном мексиканском штате Чьяпас, был застрелен в пятницу в Паленке, сообщили местные власти.

Прокуратура сообщила, что Рафаэль Алессандро Тунеси был убит в полдень, когда ехал в машине, чтобы забрать своих дочерей из школы. Прибывшая на место полиция «нашла его в машине (...) с несколькими огнестрельными ранениями».

Предприниматель, владелец роскошного отеля Quinta Chanabnal в Паленке, несколько лет жил в Чьяпасе и считался знатоком культуры майя. Этот регион пользуется спросом у местных и иностранных туристов из-за археологических раскопок времен культуры майя.

Нападения в туристических районах Мексики участились в 2022 году. 21 января в гостиничном комплексе недалеко от Канкуна, в перестрелке погибли два канадских бизнесмена. По данным властей, преступные группировки вымогали у них деньги.

24 мая одиннадцать человек были убиты в результате нападения на отель и два бара в городе Селайя в центральной Мексике.

Страна попала в спираль насилия, которая, начиная с 2006 года, унесла около 340 000 жизней, в основном от рук организованной преступности. Террор начался после того, как правительством была развернута неоднозначная военная операция по борьбе с наркотиками.