Посол Украины в Германии Мельник заявил, что Бандера не был массовым убийцей евреев и поляков

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в беседе с немецким журналистом релятивизировал вопрос о Волынской резне и выступил в защиту Степана Бандеры, сообщает wprost.pl.

Глава польского МИД срочно позвонил своему украинскому коллеге. Министерство иностранных дел Украины, в свою очередь, распространило коммюнике, в котором дистанцировалось от взглядов посла.

Посла Украины в Германии Андрея Мельника в беседе с немецким журналистом Тило Юнгом спросили о его отношении к УПА, которая была вооруженным подразделением ОУН, лидером которой был Степан Бандера, ответственным за Волынскую резню.

В ответ Мельник заявил, что украинцев во Второй Речи Посполитой преследовали "таким образом, который трудно себе представить", что "Польша была для украинцев в то время "таким же врагом, как нацистская Германия и СССР".

"Это была война", — сказал украинский дипломат.

Мельник признал, что украинские преступления против поляков были, но заявил, что "поляки тоже совершали такие массовые убийства", утверждая, что тогда были убиты десятки тысяч украинцев. На самом деле, по оценкам, в Волынской резне погибло около 50-60 тысяч человек. поляки и в отместку 2–3 тысячи украинцев.

Посол Украины также заявил, что разговоры об антисемитизме Бандеры — это "российский нарратив". -

"Бандера не был массовым убийцей евреев и поляков", - сказал он, подчеркнув, что не дистанцировался от наследия ОУН и Бандеры.

Слова Мельника сразу вызвали бурю негодования в Польше.

Министерство иностранных дел Польши быстро отреагировало на это . Збигнев Рау сообщил, что говорил со своим украинским коллегой.

"У меня был разговор с моим другом из МИД Украины Дмитрием Кулебой о заявлениях посла Украины в Германии, фальсифицирующих историю. Я поблагодарил министра Кулебу за оперативное вмешательство общественности в этот вопрос. Вместе Польша и Украина должны столкнуться как с попытками провокации, так и с отсутствием благоразумия и ответственности", — написал он в Twitter.