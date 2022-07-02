Российские «Грачи» уничтожили позиции ВСУ

Минобороны РФ сообщило об уничтожении модернизированным штурмовиком Су-25 позиций украинских войск.

2 июля Министерство обороны Российской Федерации в официальном пресс-релизе сообщило об успешной ликвидации позиций украинской армии и уничтожении вражеской военной техники ВСУ.

Согласно сообщению представителей Минобороны России, экипажи штурмовой авиации ВС РФ применяли для выполнения поставленной задачи знаменитые «Грачи», пуски ракет «Тулумбас» из которых выполнялись парами с малых высот.