Российские «Грачи» уничтожили позиции ВСУ
Минобороны РФ сообщило об уничтожении модернизированным штурмовиком Су-25 позиций украинских войск.
2 июля Министерство обороны Российской Федерации в официальном пресс-релизе сообщило об успешной ликвидации позиций украинской армии и уничтожении вражеской военной техники ВСУ.
Согласно сообщению представителей Минобороны России, экипажи штурмовой авиации ВС РФ применяли для выполнения поставленной задачи знаменитые «Грачи», пуски ракет «Тулумбас» из которых выполнялись парами с малых высот.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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