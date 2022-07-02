Российские «Грачи» уничтожили позиции ВСУ

Минобороны РФ сообщило об уничтожении модернизированным штурмовиком Су-25 позиций украинских войск.

2 июля Министерство обороны Российской Федерации в официальном пресс-релизе сообщило об успешной ликвидации позиций украинской армии и уничтожении вражеской военной техники ВСУ.

Согласно сообщению представителей Минобороны России, экипажи штурмовой авиации ВС РФ применяли для выполнения поставленной задачи знаменитые «Грачи», пуски ракет «Тулумбас» из которых выполнялись парами с малых высот.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 