ТАСС: сотрудники МВД России предотвратили теракт в Херсоне
Издание ТАСС сообщает, что представители российских спецслужб пресекли попытку осуществления теракта в Херсоне.
Днём 2 июля российское новостное агентство ТАСС сообщило, что сотрудники МВД России обнаружили самодельное взрывное устройство в Херсоне. СВУ работало от конденсаторной подрывной машинки, и благодаря её оперативному обезвреживанию российскими сотрудниками МВД был предотвращён очередной теракт.
Накануне представитель военно-гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов сообщил, что диверсионно-разведывательные группы армии Украины произвели подрыв взрывного устройства возле местного СИЗО, частично повредив забор возле здания тюрьмы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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