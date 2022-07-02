Рынки ценных бумаг в США потеряли $9 трлн и вызвали рецессию в экономике

Если на словах политики во главе с американским президентом Байденом говорят о том, что кризис только топливный, то на деле в США во всю бушует кризис ценных бумаг.

Рынки ценных бумаг тоньше всех отреагировали на легитимные санкции против России и те кризисы, которые с ними пришли в мировую экономику.

Американские акции уже потеряли около 9 триллионов долларов в цене совокупно, и падение котировок продолжается.

«Индекс NASDAQ показал самое сильное падение в истории за полгода, индекс Dow Jones зафиксировал самое большое падение с 1962 года, а S&P 500 — с 1970 года», - подсчитал гендиректор РФПИ Дмитриев.

Схлопывание финансовых рынков влечет рецессию в экономике, настолько длительную, на сколько США собирается погрязнуть в войне против России. ЕС конечно реагирует на контрсанкции быстрее, но у основного торгового партнера США все меньше средств, чтобы продолжать войну с РФ.

Дмитриев добавил, что первое полугодие 2022-го стало для финансовых рынков страны худшим за последних 52 года.