Рынки ценных бумаг в США потеряли $9 трлн и вызвали рецессию в экономике
Если на словах политики во главе с американским президентом Байденом говорят о том, что кризис только топливный, то на деле в США во всю бушует кризис ценных бумаг.
Рынки ценных бумаг тоньше всех отреагировали на легитимные санкции против России и те кризисы, которые с ними пришли в мировую экономику.
Американские акции уже потеряли около 9 триллионов долларов в цене совокупно, и падение котировок продолжается.
«Индекс NASDAQ показал самое сильное падение в истории за полгода, индекс Dow Jones зафиксировал самое большое падение с 1962 года, а S&P 500 — с 1970 года», - подсчитал гендиректор РФПИ Дмитриев.
Схлопывание финансовых рынков влечет рецессию в экономике, настолько длительную, на сколько США собирается погрязнуть в войне против России. ЕС конечно реагирует на контрсанкции быстрее, но у основного торгового партнера США все меньше средств, чтобы продолжать войну с РФ.
Дмитриев добавил, что первое полугодие 2022-го стало для финансовых рынков страны худшим за последних 52 года.
Опубликовано: Тарас Медведев
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