Илон Маск и сыновья побывали на аудиенции у Папы Франциска, фото выложено в Твиттер
Миллиардер ничего не публиковал в Твиттере почти две недели, что не характерно, как вдруг появился в микроблоге на фото с сыновьями и Папой Римским.
Встреча состоялась в пятницу, и о ней Маск рассказал лишь, что для него «это большая честь.
Как сообщает итальянская пресса, аудиенция семьи миллиардера у Папы Франциска длилась 40 минут.
По данным Wall Street Journal , этот период без твитов является самым продолжительным в аккаунте Илона Маска с января 2018 года.
Ранее босс Tesla ежедневно комментировал прогресс в переговорах, в которые он вступил, чтобы купить Twitter.
К слову, у аккаунта Маска в Твиттере свыше 100 миллионов подписчиков.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Илон Маск и сыновья побывали на аудиенции у Папы Франциска, фото выложено в Твиттер
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