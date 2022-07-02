Илон Маск и сыновья побывали на аудиенции у Папы Франциска, фото выложено в Твиттер

Миллиардер ничего не публиковал в Твиттере почти две недели, что не характерно, как вдруг появился в микроблоге на фото с сыновьями и Папой Римским.

Встреча состоялась в пятницу, и о ней Маск рассказал лишь, что для него «это большая честь.

Как сообщает итальянская пресса, аудиенция семьи миллиардера у Папы Франциска длилась 40 минут.

По данным Wall Street Journal , этот период без твитов является самым продолжительным в аккаунте Илона Маска с января 2018 года.

Ранее босс Tesla ежедневно комментировал прогресс в переговорах, в которые он вступил, чтобы купить Twitter.

К слову, у аккаунта Маска в Твиттере свыше 100 миллионов подписчиков.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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