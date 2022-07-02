Марочко: в ближайшее время территория ЛНР будет освобождена полностью
Подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко подтвердил взятия Лисичанска в окружение и заявил о скором освобождении ЛНР.
2 июня подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в пресс-релизе подтвердил сообщение Рамзана Кадырова об взятии Херсона в плотное окружение союзными войсками РФ и ЛНР.
Помимо этого Марочко высказал своё мнение о том, что в ближайшее время территория Луганской Народной Республики будет на 100% освобождена солдатами РФ и ЛНР от украинских националистов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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