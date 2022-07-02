Немецкий богослов выступила против поставок оружия на Украину, в ФРГ нет большинства за их продолжение

Экс-председатель Совета Евангелической церкви в Германии (EKD) Марго Кэсманн выступила с критикой поставок Германии оружия в Украину.

Нападение России на Украину не является поворотным моментом, заявила богослов в эфире RBB Inforadio.

В последние годы идут беспрерывные войны, например в Сирии или Йемене, которые подпитывают именно поставки новых вооружений.

Кессманн добавила, что любой, кто имел дело с войнами в бывшей Югославии, видел, как разрушается человечность во время войны.

Она сказала, что в Германии нет явного большинства в пользу продажи оружия Украине. Это связано прежде всего с историей Германии.