Умер российский и советский режиссер-мультипликатор, белорусский еврей Леонид Шварцман, ему был 101 год

Мультипликатор Леонид Шварцман умер в возрасте 101 года, сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма».

Легенда советской и российской мультипликации Народный художник России Леонид Шварцман отдал отечественной анимации всю свою сознательную жизнь.

Он участвовал в создании образа Чебурашки и снимал «Котенка по имени Гав». На его ярком творчестве воспитывалось не одно поколение детей, а любимые ленты и сейчас с удовольствием и ностальгией пересматривают взрослые.

Леонид Шварцман за свои заслуги перед Отечеством был удостоен Ордена Александра Невского в 2020 году.

Леонид Шварцман родился в Минске в семье белорусских евреев: отец был родом из Вильно, а мать минчанка.