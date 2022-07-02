Запад устал от украинской темы, своих проблем невпроворот и зима не за горами

В первую очередь реакция коллективного Запада отразилась на средствах массовой информации.

Если раньше Украине были посвящены живые эфиры, которые обновлялись с завидной периодичностью, то после 100 дней войны многие издания их сняли.

Теперь западные СМИ стараются давать более взвешенную информацию, встречаются даже публикации о Донбассе и о том, как мирные жители страдают от ударов по ним ВСУ.

СМИ - прямое отражение общественного мнения, то, что не интересно аудитории, не интересно и издателям.

А аудитория переместилась к внутренним социальным проблемам, которые во многом стали следствием экономической войны с Россией и ее союзниками в многополярном мире.

Как отметил недавно представитель МИД КНР с Россией - большая половина мира, тогда как «большая семерка», которая заводит остальную непричастную в основном к проблемам Украины часть Европы и отдельные страны на других континентах, не дотягивает по числу населения до миллиарда.

Пока лишь на злых языках политиков и украинских, так называемых дипломатов, держится связь Киева с миром. Но и этого скоро не будет, когда страны коллективного Запада захлестнет новая волна энергетического кризиса.

В итоге, как и пророчили в начале СВО мудрые аналитики, все «разойдутся по своим делам».

К тому же Россия уже очень близка к завершению демилитаризации Донбасса, что дополнительно расшатает позиции особенно воинствующих американских, польских и прибалтийских отцов нации.

Вот и презиеднт Зеленский заметив такую усталость от украинской темы на встрече с премьер-министром Норвегии призвал европейцев "не уставать",

«Я абсолютно с вами согласен, что внимание к войне ослабевает, поскольку люди в Европе и в мире не хотят думать про войну, так оно и есть. Хочется, чтобы война была очень далеко», — сказал Зеленский.

И по традиции Зеленский решил разыграть беспроигрышный вариант и напомнил о российской угрозе для Европы.

«Поэтому очень важно, чтобы не спадал интерес — извините, что я использую это [слово], — к войне. Это можем сделать только мы, лидеры государств, средства массовой информации», — отметил президент.