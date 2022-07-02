Кадыров сообщил о взятии Лисичанска союзными войсками России и ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что коалиция армий России и ЛНР полностью взяла Лисичанск.
Вечером 2 июля Рамзан Кадыров написал новое сообщение в своём телеграм-канале, где рассказал, что войска России и Луганской Народной республики взяли Лисичанск и сейчас находятся в центре города, держа его под контролем.
Утром того же дня сообщалось, что российские войска освободили последние сёла, необходимые для захвата Лисичанска. Тогда коалиции ЛНР и России оставалось совершить марш-бросок длиной в шесть километров.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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