Кадыров сообщил о взятии Лисичанска союзными войсками России и ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что коалиция армий России и ЛНР полностью взяла Лисичанск.

Вечером 2 июля Рамзан Кадыров написал новое сообщение в своём телеграм-канале, где рассказал, что войска России и Луганской Народной республики взяли Лисичанск и сейчас находятся в центре города, держа его под контролем.

Утром того же дня сообщалось, что российские войска освободили последние сёла, необходимые для захвата Лисичанска. Тогда коалиции ЛНР и России оставалось совершить марш-бросок длиной в шесть километров.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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