Медведев: националисты выгоняют украинцев из Польши после «бурного романа»
Дмитрий Медведев утверждает, что жители Европы начали уставать от присутствия украинских беженцев и просят их вернуться на родину.
2 июля экс-президент России Дмитрий Медведев опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где сообщил об окончании "бурного романа" между европейцами и украинцами: по мнению бывшего главы российского государства, жители стран Евросоюза устали от темы Украины и от присутствия её граждан на территории своей страны.
Также Дмитрий Медведев подчеркнул, что польские националисты начинают выгонять украинцев из Польши, в то время как аналогичная ситуация начинает развиваться в других европейских державах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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