Дмитрий Медведев утверждает, что жители Европы начали уставать от присутствия украинских беженцев и просят их вернуться на родину.

2 июля экс-президент России Дмитрий Медведев опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где сообщил об окончании "бурного романа" между европейцами и украинцами: по мнению бывшего главы российского государства, жители стран Евросоюза устали от темы Украины и от присутствия её граждан на территории своей страны.

Также Дмитрий Медведев подчеркнул, что польские националисты начинают выгонять украинцев из Польши, в то время как аналогичная ситуация начинает развиваться в других европейских державах.