Глава Минобороны Франции заявил о готовности обеспечить Украину боеприпасами, но есть некоторые проблемы

Министр обороны Себастьен Лекорню ответил на опасения по поводу способности Франции удовлетворить растущие потребности украинской армии в боеприпасах.

Французские оборонные компании готовы нарастить производство, как того хочет правительство, заявил в субботу министр обороны Себастьен Лекорню, отметив, что одним из препятствий является сложность найма.

Об этом он заявил во время визита на предприятие Aresia, которое с 2020 году занялось производством мощных бомб для авиации весом до 1 тонны, ранее импортируемых США.

«Французская оборонно-промышленная и технологическая база намерена быстро двигаться вперед, чтобы ускорить производство», подчеркнул Себастьян Лекорню. «Чтобы иметь возможность снабжать дружественную армию, мы должны быть в состоянии производить необходимое, - подчеркнул он, и добавил, что «существуют проблемы с занятостью на определенных территориях, где в промышленности испытывают проблемы с наймом, и мы обнаруживаем задержки в производстве».

«Чтобы сэкономить несколько месяцев или даже несколько лет (...), необходимо принять множество мелких решений на различных уровнях», — сказал он, как в компаниях сектора, так и в государстве.

Министр указал, что на этой неделе он собирается написать представителям французского оборонного сектора запрос, чтобы узнать их предложения по разработке плана в этом направлении, «который будет приложен к закону о военном программировании».

«У нас есть достаточно большие возможности для ускорения темпов производства», заявил со своей стороны президент Aresia Бруно Берте, указав при этом, что он работает над проблемой возможного кризиса производства в связи с резким увеличением заказов.

Бюджет Министерства обороны Франции в последние годы начал расти и достигнет 50 миллиардов евро к 2025 году.