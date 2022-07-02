Лукашенко признал, что в Беларуси ничего не делается без его согласия

Александр Лукашенко утверждает, что все решения в Беларуси принимаются либо им лично, либо с его согласия.

В субботу вечером Александр Лукашенко опроверг заявления западных СМИ о том, что Беларусь якобы "оккупирована" Россией, а все важнейшие решения в стране принимает лично Владимир Путин.

По словам Лукашенко, ни одно ключевое решение в стране не принималось без его личного участия или инициативы, поскольку белорусскую президент остаётся центральной фигурой в вертикали власти государства.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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