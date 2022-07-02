Лукашенко признал, что в Беларуси ничего не делается без его согласия
Александр Лукашенко утверждает, что все решения в Беларуси принимаются либо им лично, либо с его согласия.
В субботу вечером Александр Лукашенко опроверг заявления западных СМИ о том, что Беларусь якобы "оккупирована" Россией, а все важнейшие решения в стране принимает лично Владимир Путин.
По словам Лукашенко, ни одно ключевое решение в стране не принималось без его личного участия или инициативы, поскольку белорусскую президент остаётся центральной фигурой в вертикали власти государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Латвии подшутил над Захаровой фразой Путина за слова о борще
Можно ли использовать крапиву в качестве удобрения и как стимулятор роста
SVT: Швеция не ожидала требования Эрдогана выслать 73 курдов для членства в НАТО
Криптокредитор Voyager Digital приостановил депозиты и торговлю на своей платформе
Спецназ России уничтожает диверсантов ВСУ из бесшумных миномётов «Галл»