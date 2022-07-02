Лукашенко: Беларусь мгновенно ответит на удары ВСУ по Гомелю и Бресту

Александр Лукашенко рассказал, как белорусская армия ответит на нападение Украины на Брест, Гомель, Мозырь и Лунинец.

Выступая перед парламентом Александр Лукашенко сообщил, что украинские военные намереваются обстрелять объекты в Гомеле, Лунинце, нефтеперерабатывающий завод в Мозыре и аэродром в Бресте.

По словам Лукашенко, в случае подобного нападения армии Украины белорусские военные мгновенно ответят ударом по центрам принятия решений ВСУ, использовав ракетные комплексы "Полонез".