Лукашенко: Беларусь мгновенно ответит на удары ВСУ по Гомелю и Бресту

Александр Лукашенко рассказал, как белорусская армия ответит на нападение Украины на Брест, Гомель, Мозырь и Лунинец.

Выступая перед парламентом Александр Лукашенко сообщил, что украинские военные намереваются обстрелять объекты в Гомеле, Лунинце, нефтеперерабатывающий завод в Мозыре и аэродром в Бресте.

По словам Лукашенко, в случае подобного нападения армии Украины белорусские военные мгновенно ответят ударом по центрам принятия решений ВСУ, использовав ракетные комплексы "Полонез".

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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