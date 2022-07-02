Лукашенко: Беларусь мгновенно ответит на удары ВСУ по Гомелю и Бресту
Александр Лукашенко рассказал, как белорусская армия ответит на нападение Украины на Брест, Гомель, Мозырь и Лунинец.
Выступая перед парламентом Александр Лукашенко сообщил, что украинские военные намереваются обстрелять объекты в Гомеле, Лунинце, нефтеперерабатывающий завод в Мозыре и аэродром в Бресте.
По словам Лукашенко, в случае подобного нападения армии Украины белорусские военные мгновенно ответят ударом по центрам принятия решений ВСУ, использовав ракетные комплексы "Полонез".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Латвии подшутил над Захаровой фразой Путина за слова о борще
Какие растения надо посадить, чтобы клещи обходили дачу за километр
SVT: Швеция не ожидала требования Эрдогана выслать 73 курдов для членства в НАТО
В Швеции придумали новый экологичный пластик
Спецназ России уничтожает диверсантов ВСУ из бесшумных миномётов «Галл»