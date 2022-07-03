New York Post : Трамп скоро объявит об участии в гонке за пост президента США

Газета New York Post сообщила о намерениях Дональда Трампа вновь побороться за пост президента Соединённых Штатов.

3 июля американское новостное издание New York Post сообщило, что экс-президент США Дональд Трамп вновь намерен побороться за главную государственную должность, объявив о старте своей предвыборной кампании.

По данным публицистов New York Post, члены команды Трампа намерены сообщить об его намерениях баллотироваться на пост американского президента до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс Соединённых Штатов.