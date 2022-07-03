Патрушев: Россия не хочет войны с Украиной, но её навязывает Запад
Председатель российского Совбеза Николай Патрушев сообщает, что Россия не желает проводить военную спецоперацию на Украине.
Экс-директор ФСБ России и ныне председатель Совета безопасности РФ Николай Патрушев утверждает, что в Москве категорически не хотят войны с Украиной, однако внешние силы, которым Киев подконтролен, не оставил выбор российскому правительству.
По мнению Патрушева, к войне с Россией Украину толкают западные государства. Днём ранее аналогичное мнение выразил бывший российский президент Дмитрий Медведев, сообщивший, что решение о начале спецоперации на Украине было тяжёлым, но необходимым.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Латвии подшутил над Захаровой фразой Путина за слова о борще
Байден призвал владельцев заправок немедленно снизить цену бензина в США
SVT: Швеция не ожидала требования Эрдогана выслать 73 курдов для членства в НАТО
Патрушев: Россия не хочет войны с Украиной, но её навязывает Запад
Спецназ России уничтожает диверсантов ВСУ из бесшумных миномётов «Галл»