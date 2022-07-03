Патрушев: Россия не хочет войны с Украиной, но её навязывает Запад

Председатель российского Совбеза Николай Патрушев сообщает, что Россия не желает проводить военную спецоперацию на Украине.

Экс-директор ФСБ России и ныне председатель Совета безопасности РФ Николай Патрушев утверждает, что в Москве категорически не хотят войны с Украиной, однако внешние силы, которым Киев подконтролен, не оставил выбор российскому правительству.

По мнению Патрушева, к войне с Россией Украину толкают западные государства. Днём ранее аналогичное мнение выразил бывший российский президент Дмитрий Медведев, сообщивший, что решение о начале спецоперации на Украине было тяжёлым, но необходимым.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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