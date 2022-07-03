Welt: Франция стала крупнейшим покупателем газа из России из-за сбоев в работе АЭС
Немецкое новостное издание Die Welt сообщило, что Франция более остальных европейских государств покупает газ у России после старта спецоперации на Украине.
Газета Die Welt уведомляет, что правительство Франции сделало страну крупнейшим импортёром сжиженного природного газа из России после старта спецоперации на Украине. По данным Welt, это обусловлено тем, что во Франции начались перебое в работе атомных электростанций.
Журналисты Die Welt подчёркивают, что из-за антироссийских санкций Евросоюза Франция уже с лета не получает газ из России по трубопроводу, однако в стране работают четыре терминала, принимающие сжиженный природный газ из РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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