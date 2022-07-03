МИД КНР: НАТО превратило Европу в плацдарм для сдерживания РФ и Китая

Пресс-служба китайского МИДа раскритиковала новую оборонную концепцию блока НАТО, принятую на саммите в Мадриде.

3 июля Министерство иностранных дел Китая опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что официальный Пекин осуждает новую концепцию НАТО, называющую Россию ключевым противником Североатлантического альянса и обеспокоенность развития китайско-российских отношений.

По мнению представителей китайского МИДа, лидеры НАТО осознанно модернизируют Европу в регион, являющийся пространством для экономического сдерживания России и Китая через логистические и санкционные ограничения.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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