Пушков: страны Запада покупают российскую нефть у Индии в обход санкций
Сенатор Алексей Пушков утверждает, что западные государства продолжают покупать российскую нефть, обходя собственные санкции против Москвы.
3 июля сенатор Совфеда РФ Алексей Пушков высмеял изменчивую политику западных стран, инициировавших санкционное давление на энергосектор России, но продолжающих покупать нефть из России в обход собственных ограничительных мер.
По данным Пушкова, Польша покупает российскую нефть реверсом из Германии, Франция и Финляндия приобретают российский сжиженный природный газ, а остальные западные государства покупают российскую нефть у Индии, игнорируя свои санкции против Кремля.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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