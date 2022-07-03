Пушков: страны Запада покупают российскую нефть у Индии в обход санкций

Сенатор Алексей Пушков утверждает, что западные государства продолжают покупать российскую нефть, обходя собственные санкции против Москвы.

3 июля сенатор Совфеда РФ Алексей Пушков высмеял изменчивую политику западных стран, инициировавших санкционное давление на энергосектор России, но продолжающих покупать нефть из России в обход собственных ограничительных мер.

По данным Пушкова, Польша покупает российскую нефть реверсом из Германии, Франция и Финляндия приобретают российский сжиженный природный газ, а остальные западные государства покупают российскую нефть у Индии, игнорируя свои санкции против Кремля.