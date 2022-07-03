Три человека погибли и четыре пострадали в результате удара ВСУ по Белгороду

Украинские военные обстреляли территорию Белгорода, что привело к гибели и ранению местных жителей.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщает, что утром воскресенья вооружённые силы Украины произвели ракетный обстрел Белгорода, что привело к возгоранию и повреждению домов, а также гибели трёх человек.

К текущему моменту все пожары после атаки ВСУ на Белгород потушены, также в городе выявлено четыре раненых человека. Один из них находится в среднем состоянии тяжести, также среди раненых числится малолетний ребёнок.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 