Три человека погибли и четыре пострадали в результате удара ВСУ по Белгороду
Украинские военные обстреляли территорию Белгорода, что привело к гибели и ранению местных жителей.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщает, что утром воскресенья вооружённые силы Украины произвели ракетный обстрел Белгорода, что привело к возгоранию и повреждению домов, а также гибели трёх человек.
К текущему моменту все пожары после атаки ВСУ на Белгород потушены, также в городе выявлено четыре раненых человека. Один из них находится в среднем состоянии тяжести, также среди раненых числится малолетний ребёнок.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Три человека погибли и четыре пострадали в результате удара ВСУ по Белгороду
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