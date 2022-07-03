В Германии владельцев домов и квартир призвали жестко экономить газ

Президент Федерального сетевого агентства (BNetzA) Клаус Мюллер обеспокоен полной приостановкой поставок российского газа и призывает народ Германии экономить энергию.

"На данный момент самый главный вопрос - не превратится ли предстоящий периодический ремонт газопровода "Северный поток-1" в более длительный политический ремонт", - сказал он.

Мюллер добавил, что "если поставки газа из России будут сокращены на более длительный срок", то германии придется "серьезнее говорить об энергосбережении.

"Двенадцать недель, оставшиеся до начала отопительного сезона в Германии, необходимо будет использовать для соответствующей подготовки", - заявил Клаус Мюллер.

Он призвал всех владельцев домов и квартир быстро и тщательно проверить и правильно настроить все газовые котлы, плиты и обогреватели.

"Их техническое обслуживание может снизить потребление газа на 10–15 процентов. Это должно произойти сейчас, а не осенью", — подчеркнул он. «

Министр экономики Роберт Хабек в четверг, 30 июня заявил об опасениях полной приостановки поставок российского газа в Германию по газопроводу "Северный поток-1". В то же время политик зеленых заверил, что поставки газа в летний период гарантированы.

Ежегодные ремонтные работы на "Северном потоке-1", которые обычно занимают десять дней, начались 11 июля. В это время газ по газопроводу не поступает.

По словам Клауса Мюллера, в случае прекращения поставок газа в Германию частные дома, а также больницы и дома престарелых будут особенно защищены.