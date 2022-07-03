Данко пророчит Галкину тюрьму при возвращении в Россию

Известный певец Александр Фадеев (Данко - сценический псевдоним) уверен, что если юморист Максим Галкин вернётся в Россию, его ждёт арест.

Известный певец Данко уверен, что за предательство родного государства юморист Максим Галкин заслужил арест.

Тюремный срок комик заслужил за обливание грязью государства, которое на протяжении многих лет обеспечивало простор для реализации его творческих амбиций и заработок, которому позавидует любой.

Тюрьма его ожидает, потому что на него в общем, завели дело, по которому дадут лет 15. Поэтому будущее у этого артиста такое: телогреечка, лесоповал. А на зоне Максим будет развлекать зэков. Ну так юморист удрал и там наговорил себе на срок.

Данко также уверен, что своими поступками Галкин загубил творческую деятельность своей жены Аллы Борисовны Пугачёвой, "подставил" ее, уехав вс ней в Израиль.

После того, как Галкин связался с Примадонной, все ее творчество закончилось, ни одной нормальной песни у человека нет. Она как артист просто умерла, я не знаю, что он с ней сделал. Вот и сейчас, как мне кажется, Алла Борисовна вообще в таком легком недоумении. Просто он ее экспроприировал, монополизировал и продолжает удерживать.

Максим Галкин уже более 4 месяцев пребывает в Израиле вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми. Артист осуждает проводимую РФ спецоперацию в Украине, за что и столкнулся с волной негатива со стороны бывших фанатов, звёздных коллег и даже друзей.

В Израиле юморист успешно выступает, где со сцены обвиняет РФ.

Шоумен жалуется на травлю в соцсетях. Положение Галкина такое, что ему советуют в Россию не показывать носа, в то время как Аллу Борисовну готовы простить, так как она не высказывалась против спецоперации а в России она - неприкасаемая персона.