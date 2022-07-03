ВСУ совершили атаку из американских РСЗО HIMARS на Белгород, Курск и Мелитополь

ВСУ подвергло ракетным ударам мирных жителей Белгорода, Курска и Мелитополя, в результате чего погибли три человека.

Ночью, 3 июля 2022 года, представители ряда российских СМИ сообщили, что украинская армия обстреляла ракетами мирное население Белгорода, Курска и Мелитополя, что привело к разрушению жилых домов, а также к смерти троих жителей Белгорода. Меньше всего пострадал Курск, где системам ПВО удалось успешно сбить все украинские беспилотники и не допустить разрушений инфраструктуры.

Предположительно, украинские боевики использовали американские РСЗО HIMARS для обстрела мирных жителей Белгорода и Мелитополя в ответ на освобождение российскими войсками Лисичанска в ЛНР.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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