ВСУ подвергло ракетным ударам мирных жителей Белгорода, Курска и Мелитополя, в результате чего погибли три человека.

Ночью, 3 июля 2022 года, представители ряда российских СМИ сообщили, что украинская армия обстреляла ракетами мирное население Белгорода, Курска и Мелитополя, что привело к разрушению жилых домов, а также к смерти троих жителей Белгорода. Меньше всего пострадал Курск, где системам ПВО удалось успешно сбить все украинские беспилотники и не допустить разрушений инфраструктуры.

Предположительно, украинские боевики использовали американские РСЗО HIMARS для обстрела мирных жителей Белгорода и Мелитополя в ответ на освобождение российскими войсками Лисичанска в ЛНР.