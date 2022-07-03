Три человека погибли после удара ВСУ по частному сектору в Белгороде

В результате серии «сильных взрывов» в российском Белгороде погибли по меньшей мере три человека, сообщил в воскресенье губернатор Гладков.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что взрывы произошли рано утром в воскресенье, пострадали 39 домов.

«Обстоятельства происшествия устанавливаются, очевидно, сработала система противовоздушной обороны», — сказал он, не вдаваясь в подробности.

Губернатор рассказал, что очень смог оперативно выбыть в район происшествия и посетил улицы, пострадавшие от взрывов, расположенные на севере Белгорода.

По словам губернатора, двое пострадавших, мужчина и ребенок, госпитализированы, двоим оказана помощь на месте.