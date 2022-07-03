Три человека погибли после удара ВСУ по частному сектору в Белгороде
В результате серии «сильных взрывов» в российском Белгороде погибли по меньшей мере три человека, сообщил в воскресенье губернатор Гладков.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что взрывы произошли рано утром в воскресенье, пострадали 39 домов.
«Обстоятельства происшествия устанавливаются, очевидно, сработала система противовоздушной обороны», — сказал он, не вдаваясь в подробности.
Губернатор рассказал, что очень смог оперативно выбыть в район происшествия и посетил улицы, пострадавшие от взрывов, расположенные на севере Белгорода.
По словам губернатора, двое пострадавших, мужчина и ребенок, госпитализированы, двоим оказана помощь на месте.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Три человека погибли после удара ВСУ по частному сектору в Белгороде
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