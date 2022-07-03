Захарова: Киев приказывает наносить удары по жилым кварталам с согласия Запада
Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала удары ВСУ по Белгородской области. В результате инцидента четверо ранены, трое — погибли.
По словам Марии Захаровой, киевский режим приказывает Вооруженным силам Украины наносить удары по жилым кварталам в приграничных регионах не просто с согласия Запада. Она считает, что определенные указания Киеву дают зарубежные кураторы.
Захарова подчеркнула, что российская сторона продолжает отказываться от совершения «подобных преступных действий» в отношении мирных жителей, гражданской инфраструктуры и жилых кварталов городов и населенных пунктов Украины.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил российскому лидеру о «полном освобождении Луганской области». Таким образом, территория, которую ЛНР по конституции считает своей, находится под контролем российской армии и сил ЛДНР.
Напомним, ночью произошел обстрел Белгородской области. Губернатор Гладков сообщил о четверых пострадавших и трех погибших, а также о разрушении десятков жилых домов. Киев пока никак не прокомментировал инцидент.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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