Крид попал в больницу: самочувствие певца резко ухушилось

Известный российский певец Егор Крид почувствовал себя плохо ещё 1 июля. 3 июля он попал в больницу. Обследование пока не дало никаких результатов.

Популярный российский певец и актёр Егор Крид попал в клинику в связи с резким ухудшением самочувствия. Об этом знаменитость рассказал в Телеграм-канале, отметив, что здоровье стало подводить ещё 1 июля.

Как подтверждение сказанному, музыкантом был выложен снимок больничной палаты, где "отдыхает" сейчас Крид. Артист рассказывает, что весь день его осматривали доктора для того, чтобы выяснить причину ухудшения общего состояния.

Исполнитель был обследован вдоль и поперёк. Использовался даже гипноз, но причина своего резкого ухудшения самочувствия певец не называет.

Вчера вечером решил на пару дней сменить обстановочку… это моя «хата» на выходные) ... Начался день рано в 6:00 утра. Поспал - нихера, после в течении дня вырубался между приемами. Сег было всё, даже сеанс гипноза. ... Общее состояние - пойдёт.

Я взял с собой макбук, чтобы глянуть ОСД , но тут подумал мб стрим запустить? стрим с подарками проведу в понедельник, ну а сегодня мб часам к 10-10:30 подрублю слоты на часик - другой . В общем на связи, хотел просто поделиться, чтобы вы меня не теряли.

Музыкант старается сохранить присутствие духа и даже отпускает шутки, что лежит на больничной койке "весь обвешанный проводами". В палате ему одному очень скучно, но присутствует кнопка вызова медсестры, что меняет дело.