Пасечник объявил 3 июля Днем победы ЛНР за свою свободу и независимость
Коалиционные войска СВО освободили ЛНР в ее территориальных границах и по заверению главы республики Пасечника - этот день стал Днем победы для ее народа.
Осовбождение последнего опорного пункта украинских боевиков в ЛНР - Лисичанска фактичсеки завершено, а сним республика обретает границы бывшей ЛУганской области Украины.
«Сегодня, 3 июля, великий день, который навсегда войдет красной датой в календарь нашего Отечества. Именно сегодня свершилось то, к чему мы все так стремились долгих восемь лет», — сказал он.
Жителей республики Пасечник поздравил с "Днем победы", что символично с 1945 годом, потому, что и тогда, и сейчас этот правздник встерчали со слезами и великой радостью.
Опубликовано: Тарас Медведев
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