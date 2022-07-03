Лукашенко предупредил, что мир будут делить, на очереди Центральная Азия

Президент Беларуси уверен, что настала очередь центральноазиатских республик, пережить то, что прошла Беларусь и не выдержала в свое время Украина - западное вмешательство.

Американцы, после неудачной попытки захватить под свой контроль Беларусь и Казахстан, теперь ухватились за госуадрства Центральной Азии, уверен белорусский лидер.

«Сегодня идет борьба не только за наше постсоветское пространство, его европейскую часть, сегодня развернулась борьба за Среднюю Азию, где и наши (бывшие советские) республики», — сказалсказал президент в своей речи ко Дню Независимости.

Александр Лукашенко ранее уже обращался к этому вопросу. После отражения попытки госпереворота в Казахстане, с помощью ОДКБ, он уже предупреждал, что следующей плтаформой для цветной революции может оказаться Узбекистан.

«Посмотрите — Каракалпакстанская Республика. Якобы в конституции что-то не так отразили, и вот она поднялась. Да нет, Узбекистан начали качать. И сегодня уже заявляют, что там иностранцы приложили руку. Не уйдут они и от Казахстана. Там сложная ситуация», — считает Лукашенко, учитывая двоякую позицию нынешних властей Казахстана, которые ударились в многовекторность.

«Центральная Азия оказалась, как и мы, между двух огней: с одной — европейцы и американцы, с другой — Китай, который сильно помогает Центральной Азии выстоять. Эта схватка будет в Центральной Азии в ближайшее время, симптомы этому уже появились», — отметил президент и подчеркнул, что "мир будут делить".

Ранее Александр Лукашенко, выступая перед участниками Форума регионов Беларуси и России, отметил, что странам бывшего СССР необходимо в это сложное время, держаться вместе, сплотившись вокруг Союзного государства Беларуси и России.