Дарья Мельникова рассказала, что боится смерти после рождения детей
Звезда популярного сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова, родив детей, постоянно борется с тревогой и чувством страха. Актрису преследует опасения, что один из сыновей заболеет и погибнет.
Исполнительница одной из главных ролей "Папиных дочек" Дарья Мельникова пожаловалась, что после того как родились наследники, её одолевают тревога и страх.
Дарья Алексеевна Мельникова - российская актриса театра, кино и дубляжа. Широкую известность получила за роль Жени Васнецовой в сериале "Папины дочки", также известна по роли Чумы в фильме "Стальная бабочка".
Знаменитость больше чего-либо боится потерять своих сыновей.
Мой самый большой страх был когда я родила детей - болезнь и смерть. Что может быть страшнее - в принципе, непонятно.
С чувством тревоги актриса справилась, нанеся визит в хоспис для смертельно больных детей. Так, на собственный страх Дарья решила взглянуть под совершенно иным углом, приняв неизбежность бытия.
Сегодня знаменитость - попечитель данного учреждения здравоохранения и постоянно принимает участие в мероприятиях хосписа: она общается с детьми и сотрудниками центра, занимается сбором средств, продвижением программ.
Как заявила Мельникова, подобные хосписы помогают облегчить жизнь неизлечимым детям.
Сама актриса занимается воспитанием двух сыновей - Артура, которому 7, и четырёхлетнего Марка.
Мальчики появились от брака с известным в России актёром Артуром Смольяниновым. В прошлом году пара развелась после того, как 8 лет создавала семью.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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