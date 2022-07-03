Дарья Мельникова рассказала, что боится смерти после рождения детей

Звезда популярного сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова, родив детей, постоянно борется с тревогой и чувством страха. Актрису преследует опасения, что один из сыновей заболеет и погибнет.

Исполнительница одной из главных ролей "Папиных дочек" Дарья Мельникова пожаловалась, что после того как родились наследники, её одолевают тревога и страх.

Дарья Алексеевна Мельникова - российская актриса театра, кино и дубляжа. Широкую известность получила за роль Жени Васнецовой в сериале "Папины дочки", также известна по роли Чумы в фильме "Стальная бабочка".

Знаменитость больше чего-либо боится потерять своих сыновей.

Мой самый большой страх был когда я родила детей - болезнь и смерть. Что может быть страшнее - в принципе, непонятно.

С чувством тревоги актриса справилась, нанеся визит в хоспис для смертельно больных детей. Так, на собственный страх Дарья решила взглянуть под совершенно иным углом, приняв неизбежность бытия.

Сегодня знаменитость - попечитель данного учреждения здравоохранения и постоянно принимает участие в мероприятиях хосписа: она общается с детьми и сотрудниками центра, занимается сбором средств, продвижением программ.

Как заявила Мельникова, подобные хосписы помогают облегчить жизнь неизлечимым детям.

Сама актриса занимается воспитанием двух сыновей - Артура, которому 7, и четырёхлетнего Марка.

Мальчики появились от брака с известным в России актёром Артуром Смольяниновым. В прошлом году пара развелась после того, как 8 лет создавала семью.