Тайфун разрезал инженерное судно пополам у берегов Гонконга, удалось спасти всего троих из тридцати пассажиров

Двадцать семь человек пропали без вести после того, как их корабль был разрезан пополам тайфуном в Южно-Китайском море в субботу, сообщила служба авиационной поддержки правительства Гонконга.

Инженерное судно находилось в 160 морских милях к юго-западу от Гонконга, когда попало в шторм Чаба; оно получило значительные повреждения и развалилось на две части, ообщила Государственная летная служба Гонконга.

Помощь была отправлена ​​на место происшествия после того, как было получено уведомление о бедствии. По словам властей, трое из 30 членов экипажа были спасены в 15:00 по местному времени и доставлены в больницу.

На кадрах, предоставленных властями Гонконга, видно, как человека перевозят по воздуху, когда волны обрушиваются на палубу полузатопленного судна.

По словам трех выживших, другие члены экипажа могли быть унесены волнами до прибытия первого вертолета, сообщается в заявлении правительства Гонконга.

Тайфун Чаба образовался в центральной части Южно-Китайского моря и обрушился на берег в субботу днем ​​в провинции Гуандун на юге Китая.

Власти заявили, что в месте, где находился корабль, скорость ветра достигала 144 километров в час, а высота волн достигала 10 метров. Спасатели расширят район поиска «из-за большого количества пропавших без вести» и продлят операцию до ночи, если позволят погогдные условия.