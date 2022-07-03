Елизавету 2 обманул внук Гарри и его жена

Принц Гарри и его супруга, актриса Меган Маркл в последнее время находятся в не очень хороших отношениях с Елизаветой 2. Хитростью они решили получить благословение королевы на то, чтобы назвать дочь именем пожилой правительницы.

Внук Елизаветы 2 Гарри и его благоверная Меган Маркл "обвели вокруг носа" пожилую королеву. Пара просила разрешения именовать свою дочь и правнучку в честь британской правительницы. Такие сведения сообщил дизайнер Ники Хаслам приближенный к знатному семейству.

По словам дизайнера, Меган и Гарри на самом деле намеревались дать дочери имя королевы, но без нюансов. Чтобы желаемое стало реальностью, после нескольких громких конфликтов внук пришёл к Её Величеству на поклон.

Королева не сомневалась, что внук пришёл просить назвать дочь её официальным именем "Элизабет" и по этой причине не видела препятствий, дав благословение на это.

Елизавета 2 не подозревала, что правнучка будет названа "Лилибет". Это ласковое "прозвище" королевы, называть которым её могли только самые близкие члены знатного семейства.

Ники Хаслам поведал:

Я слышал, как он (Гарри) позвонил ей и сказал: "Мы хотим назвать нашу дочь в честь тебя, бабушка". Она сказала: "Как мило с твоей стороны, спасибо", думая, что речь идет об имени Элизабет. Так, они получили разрешение, но не назвали имя

Ранее появилась информация, что Меган Маркл решила отомстить королеве за то что та не пожелала фотографироваться с правнучкой.