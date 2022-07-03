"Руки вверх" собрали 72 000 поклонников в Лужниках

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков счастлив, так как на его концерт в Лужниках раскуплены все 72 000 билетов.

Выступление группы "Руки Вверх!", которое прошло накануне в Лужниках, собрало 72 000 поклонников. Люди прибыли на концерт Жукова из разных уголков России целыми семьями.

Эмоциями по поводу поделился лидер музыкального коллектива Сергей Жуков поделился в Телеграме, подтвердив, что все 72 000 билетов на его концерт были раскуплены.

Я счастлив. Я шёл к этому 25 лет и пришёл.

В социальных сетях после прошедшего концерта поклонники оставили кучу комментариев о мероприятии. Фанаты группы с удовольствием делятся впечатлениями о выступлениях своих кумиров.

Зрители отметили, что вместе с такими хитами, как "18 мне уже", "Крошка моя" и многими другими мегапопулярными композициями группы окунулись в свою юность.

Сегодня "Руки Вверх!" - это только Сергей Жуков. Дуэт с Алексеем Потехиным перестал существовать в 2006 году, но через 2 года Жуков возобновил деятельность коллектива и выступает один.

Потехин выбрал сольную карьеру.

Ранее сообщалось, что Жуков решил откорректировать концертный график, сократив его вдвое, так как в последнее время подводит здоровье.

Также появилась информация, что солиста "Руки вверх!" внесла в "чёрный список" Украина.