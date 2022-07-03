Шольц рассказал, почему рассмеялся в ответ на вопрос о гарантиях безопасности Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил на обвинения в высокомерии, которые обрушились на него после невнятного разъяснения гарантий Украине.

Глава Германии Олаф Шольц 3 июля заявил, что гарантии безопасности активно обсуждаются в мировом контексте, а ведущие государства мира ищут решения этого вопроса.

Однако возможные решения не время озвучивать, поскольку это может привести к кризису.

Шольц сказал, что его уже третий раз спрашивают про гарантии, поэтому можно сказать, что он уже ответил.

Ранее во вторник 28 июня на пресс-конференции в Эльмау заявил, что о гарантиях безопасности страны Запада много говорят между собой и с Украиной.

Однако он сказал, что не станет рассказывать об этих гарантиях. После этого журналистка попросила Шольца конкретизировать гарантии, а тот рассмеялся в ответ.