Киевский режим перед падением решил посеять в стране "кровавый хаос", убежден военный эксперт Яков Кедми.

Эксперт отреагировал на информацию о легализации короткоствольного оружия на Украине в будущем году.

«В самом нищем государстве Европы после уничтожения системы правопорядка и многолетней пропаганды ненависти разрешить свободное хождение стволов? Похоже, киевский режим решил перед падением погрузить эту территорию в как можно более кровавый хаос», — заявил Кедми.

Советник министра внутренних дел Украины Андрусив сообщил ранее, что скоро может быть принят проект закона об оружии, который подразумевает его свободное приобретение, хранение и ношение.

В пояснении к документу, который внесли на обсуждение в парламент, сказано, что он регулирует права граждан «на активную личную защиту».И такой защитой может стать личное оружие.

По информации законодателей в свободном обороте на Украине находится около пяти миллионов единиц оружия.