Легализация оружия на Украине приведет к «кровавому хаосу», заявил Яков Кедми
Киевский режим перед падением решил посеять в стране "кровавый хаос", убежден военный эксперт Яков Кедми.
Эксперт отреагировал на информацию о легализации короткоствольного оружия на Украине в будущем году.
«В самом нищем государстве Европы после уничтожения системы правопорядка и многолетней пропаганды ненависти разрешить свободное хождение стволов? Похоже, киевский режим решил перед падением погрузить эту территорию в как можно более кровавый хаос», — заявил Кедми.
Советник министра внутренних дел Украины Андрусив сообщил ранее, что скоро может быть принят проект закона об оружии, который подразумевает его свободное приобретение, хранение и ношение.
В пояснении к документу, который внесли на обсуждение в парламент, сказано, что он регулирует права граждан «на активную личную защиту».И такой защитой может стать личное оружие.
По информации законодателей в свободном обороте на Украине находится около пяти миллионов единиц оружия.
Опубликовано: Тарас Медведев
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