В результате обстрела ВСУ посёлка Александровка погибла мирная жительница
В ДНР сообщили о количестве пострадавших после обстрела украинскими боевиками Александровки.
3 июля штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в своём Telegram-канале сообщил об обстреле ВСУ шестью крупнокалиберными снарядами посёлка Александровка в ДНР.
Представители штаба теробороны ДНР заявили, что в ходе обстрела украинскими боевиками Александровки две женщины получили травмы, одна мирная жительница посёлка скончалась.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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