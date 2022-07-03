Запашный объяснил, почему уехавшие знаменитости оскорбляют Россию

Дрессировщик Аскольд Запашный пояснил, почему селебритис, пребывающие за границей, оскорбляют родину, россиян. Он уверен, что это объясняется "комплексом эмигранта".

Дрессировщик Аскольд Запашный высказал своё мнение по поводу российских знаменитостей, которые пребывают за рубежом. Народный артист Российской Федерации пояснил, по какой причине уехавшие звёзды позволяют себе очень резкие суждения о родной стране.

Многие известные личности, уехавшие за границу, стали оскорблять родину после переезда. Запашный называет подобное явление "комплексом эмигранта".

Человек, который уезжает за рубеж и автоматически начинает сразу хаять свою страну, все время ищет какие-то ее недостатки. А делает он это ради того, чтобы перед самим собой оправдать свой поступок.

Дрессировщик уверен, что очень часто происходит этот процесс на уровне подсознания. Среди причин оскорблений в сторону России Запашный назвал и то, что звезды ради карьеры готовы на многое. Таким личностям доказать что-либо невозможно.

Среди знаменитостей, покинувших РФ, оказались и самая известная в стране певица Алла Пугачева, и её муж, юморист Максим Галкин. В Израиле звёздное семейство находится уже более 4 месяцев.

Последней информацией по поводу Аллы Борисовны было то, что она сейчас В Юрмале с детьми. А самое интересное, что перед отправлением в Прибалтику российская звезда успела навестить Москву.