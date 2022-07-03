От Парижа до Австралии проходят массовые митинги против запрета абортов
В Париже прошел марш в знак протестов против решения Верховного суда США, которое отменяет конституционное право на аборты.
Протестующие пришли к Эйфелевой башне. Они скандировали лозунги о солидарности с женщинами всего мире. В руках у них были вешалки и плакаты в стиле «Мое тело – мое решение».
В основном в протестах участвовали женщины разного возраста, но к ним присоединились и мужчины. Один из них сказал, что когда женщинам причиняют вред, страдает все человечество.
Во Франции аборты были легализованы в 1975 году. Сейчас активисты предлагают закрепить право на аборт в конституции.
В австралийском Мельбурне на митинг собрались порядка 15 000 человек. Они говорят, что возмущены лишением прав американских женщин.
Протесты продолжаются и в США, например, в Остине, штат Техас, в Дейтона Бич и в других уголках Соединенных Штатов.
Н прошлой неделе Верховный суд США отменил решение по делу Роу против Уэйда 1973 года.
Тем самым каждый штат получил право запрещать аборты, чем уже успели воспользоваться многие из них.
Опубликовано: Светлана Репина
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