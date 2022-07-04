Минобороны Великобритании расследует взлом своих аккаунтов в Twitter и Youtube
По факту взлома аккаунтов британской армии в Twitter и Youtube ведется расследование, сообщило в воскресенье министерство обороны страны.
«Нам известно о взломе учетных записей Минобороны в Twitter и YouTube, и расследование продолжается. Военные очень серьезно относятся к информационной безопасности, и мы находимся в процессе решения этой проблемы», — написало министерство обороны в Твиттере.
«Пока их расследование не будет завершено, дальнейшие комментарии были бы неуместны», — добавили в ведомстве.
На армейском канале Youtube появились видеоролики и изображения бизнесмена Илона Маска, посвященные криптовалюте, а его официальный аккаунт в Twitter ретвитнул ряд сообщений, которые, по-видимому, связаны с NFT.
Британская армия извинилась в Твиттере за «временное прекращение» публикаций своего контента.
«Мы проведем полное расследование и извлечем уроки из этого инцидента», — заявили в Минобороны Великобритании.
Опубликовано: Тарас Медведев
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