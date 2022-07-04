Полиция Огайо опубликовала кадры преследования темнокожего в которого выпустили не меньше 60 пуль

Смерть темнокожего мужчины в ходе полицейской операции в американском штате Огайо вызвала новые волнения в Соединенных Штатах.

Полиция Акрона, штат Огайо, опубликовала несколько видеороликов операции 27 июня, когда по убегающему было выпущено более 60 пуль.

На кадрах с видеорегистратора заметно, что 25-летний Джейланд Уокер был убит десятками выстрелов после полицейской погони. В этот момент он не был вооружен. Подобные полицейские операции со смертельным исходом регулярно происходят в США.

По данным полиции, полицейские хотели остановить 25-летнего Уокера за нарушение правил дорожного движения. Но он пытался скрыться на своей машине. Не сумев оторваться, Уокер бросил машину и пытался убежать. Утверждается, что на нем была балаклава и он отстреливался.

Полиция сначала попыталась остановить его электрошокером, а затем застрелила. По данным полиции, на теле 25-летнего мужчины 60 огнестрельных ранений. Неясно, сколько именно раз он был ранен, поскольку речь могла идти как о входных, так и о выходных пулевых ранениях.

После инцидента в Акроне вспыхнули протесты. Мэр Дэн Хорриган призвал жителей города сохранять мир. Он назвал видео, предоставленное полицией - «душераздирающими».

«Это очень тяжело принять», — сказал он на пресс-конференции. Мать погибшего, Памела Уокер, также выступила по местному телевидению.

«Все, что я могу сказать, это то, что мне никогда в жизни не было так грустно», — сказала она. «Почему это произошло — таким ужасным образом?».

Полиция первоначально заявила в пресс-релизе на прошлой неделе, что поведение подозреваемого заставило офицеров поверить в то, что он представляет для них смертельную угрозу.

Начальник полиции Стивен Майлетт сказал, что несколько раз просматривал видеозапись инцидента, и ему было трудно сказать, что происходит.

«Похоже, что мистер Уокер повернулся лицом к офицеру, и все еще видно, как его рука движется вперед», — сказал он. Затем полиция открыла огонь. В то время 25-летний Уокер не был вооружен. Позже в его машине был найден его пистолет.