Сегодня в Беларуси состоится ЦТ по географии
4 июля абитуриенты в Беларуси будут сдавать ЦТ по географии, сообщает Sputnik
Как уточняется, с собой на экзамене необходимо иметь чёрную гелевую ручку, пропуск и паспорт.
Испытание начнётся в 11:00, однако запускать в аудитории будут в 10:00.
Как отмечается, 6 июля абитуриентам предстоит сдать ЦТ по всемирной истории новейшего времени.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Сегодня в Беларуси состоится ЦТ по географии
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