Сегодня в Беларуси состоится ЦТ по географии

4 июля абитуриенты в Беларуси будут сдавать ЦТ по географии, сообщает Sputnik

Как уточняется, с собой на экзамене необходимо иметь чёрную гелевую ручку, пропуск и паспорт.

Испытание начнётся в 11:00, однако запускать в аудитории будут в 10:00.

Как отмечается, 6 июля абитуриентам предстоит сдать ЦТ по всемирной истории новейшего времени.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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