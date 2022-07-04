Сегодня в Беларуси состоится ЦТ по географии

4 июля абитуриенты в Беларуси будут сдавать ЦТ по географии, сообщает Sputnik

Как уточняется, с собой на экзамене необходимо иметь чёрную гелевую ручку, пропуск и паспорт.

Испытание начнётся в 11:00, однако запускать в аудитории будут в 10:00.

Как отмечается, 6 июля абитуриентам предстоит сдать ЦТ по всемирной истории новейшего времени.