Зеленский верит, что ВСУ еще вернутся в Лисичанск
Не взирая на отвод подразделений ВФУ из Лисичанска, Зеленский пытается обрисовать оптимистичную картину положения на фронте.
«Если командование нашей армии отводит людей с определенных пунктов фронта, где противник имеет наибольшее преимущество в огневом отношении, — в частности, с Лисичанска, — это означает только одно: что благодаря нашей тактике, благодаря усиленному снабжению современным оружием, мы вернемся», — сказал он в воскресенье в видеообращении.
Украинская армия продвигается вперед — как в Харьковской области на востоке, так и в Херсонской область на юге, и на Черном море.
Недавно восстановленный Змеиный остров является ярким примером этого, считает Зеленский.
«Придет день, когда мы скажем то же самое о Донбассе», — сказал Зеленский. «Украина ничего не сдает».
После нескольких недель оборонительных боев украинская армия объявила вечером, что отступает из Лисичанска Луганской области.
Лисичанск был последним крупным украинским бастионом в Луганской области. Его освобождение является одной из целей СВО, названных Россией.
Опубликовано: Тарас Медведев
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