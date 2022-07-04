Зеленский верит, что ВСУ еще вернутся в Лисичанск

Не взирая на отвод подразделений ВФУ из Лисичанска, Зеленский пытается обрисовать оптимистичную картину положения на фронте.

«Если командование нашей армии отводит людей с определенных пунктов фронта, где противник имеет наибольшее преимущество в огневом отношении, — в частности, с Лисичанска, — это означает только одно: что благодаря нашей тактике, благодаря усиленному снабжению современным оружием, мы вернемся», — сказал он в воскресенье в видеообращении.

Украинская армия продвигается вперед — как в Харьковской области на востоке, так и в Херсонской область на юге, и на Черном море.

Недавно восстановленный Змеиный остров является ярким примером этого, считает Зеленский.

«Придет день, когда мы скажем то же самое о Донбассе», — сказал Зеленский. «Украина ничего не сдает».

После нескольких недель оборонительных боев украинская армия объявила вечером, что отступает из Лисичанска Луганской области.

Лисичанск был последним крупным украинским бастионом в Луганской области. Его освобождение является одной из целей СВО, названных Россией.