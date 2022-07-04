В правительстве ФРГ решили, что массовое увеличение государственных расходов было бы неэффективно
Перед совещанием на высшем уровне о том, как бороться с резким ростом потребительских цен, глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер назвал резкое увеличение государственных расходов, как неправильный подход
«Основной вклад государства заключается в том, чтобы избежать дополнительного ценового давления за счет надежных финансов», — сообщил он DPA.
Вместо того, чтобы просто сдерживать последствия инфляции, государство должно бороться с ее причинами.
Федеральное правительство, профсоюзы и работодатели хотят обсудить ситуацию в понедельник на открытии форума «Согласованных действий», модель такого дилога была использована в 70-х.
Канцлер Олаф Шольц объявил о планах «целенаправленных усилий в чрезвычайной ситуации».
Опубликовано: Тарас Медведев
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