В правительстве ФРГ решили, что массовое увеличение государственных расходов было бы неэффективно

Перед совещанием на высшем уровне о том, как бороться с резким ростом потребительских цен, глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер назвал резкое увеличение государственных расходов, как неправильный подход

«Основной вклад государства заключается в том, чтобы избежать дополнительного ценового давления за счет надежных финансов», — сообщил он DPA.

Вместо того, чтобы просто сдерживать последствия инфляции, государство должно бороться с ее причинами.

Федеральное правительство, профсоюзы и работодатели хотят обсудить ситуацию в понедельник на открытии форума «Согласованных действий», модель такого дилога была использована в 70-х.

Канцлер Олаф Шольц объявил о планах «целенаправленных усилий в чрезвычайной ситуации».