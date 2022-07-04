Посол Сирии заявил, что Турция и США организовали переброску боевиков ИГ на Украину
Глава сирийской дипмиссии в РФ Риад Хаддад сообщил, что владеет информацией о переброске боевиков ИГ на Донбасс.
Переброска налажена из Идлиба и проходит при посредничестве турецких и американских военных.
«США, Запад и Турция переправляют из Идлиба на Украину боевиков террористических организаций ИГ и «Джабхат ан-Нусра», так как эти группировки хоть и называются по-разному, но являются инструментами, используемыми Западом против мирных народов. Таким образом они превращают Украину в центр скопления террористов и наемников, не осознавая негативных последствий, которые такая политика повлечет за собой для безопасности в мире», — подчеркнул Хаддад.
В свою очередь Сирия так же ранее заявляла о готовности добровольцев САР выступить на стороне России в СВО.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Handelsblatt: отказ от газа из России обойдётся Германии в $1 триллион
Посол Сирии заявил, что Турция и США организовали переброску боевиков ИГ на Украину
Пушков: Запад проглотил ересь про Бандеру от посла Украины в Германии
Лукашенко поздравил американцев с Днём Независимости США
SVT: Швеция не ожидала требования Эрдогана выслать 73 курдов для членства в НАТО