Посол Сирии заявил, что Турция и США организовали переброску боевиков ИГ на Украину

Глава сирийской дипмиссии в РФ Риад Хаддад сообщил, что владеет информацией о переброске боевиков ИГ на Донбасс.

Переброска налажена из Идлиба и проходит при посредничестве турецких и американских военных.

«США, Запад и Турция переправляют из Идлиба на Украину боевиков террористических организаций ИГ и «Джабхат ан-Нусра», так как эти группировки хоть и называются по-разному, но являются инструментами, используемыми Западом против мирных народов. Таким образом они превращают Украину в центр скопления террористов и наемников, не осознавая негативных последствий, которые такая политика повлечет за собой для безопасности в мире», — подчеркнул Хаддад.

В свою очередь Сирия так же ранее заявляла о готовности добровольцев САР выступить на стороне России в СВО.