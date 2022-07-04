Росгвардия нашла в Херсоне документы о сотрудничестве ВСУ и ОБСЕ

Представители Росгвардии раскрыла факты сотрудничестве вооружённых сил Украины и наблюдательной миссии ОБСЕ.

4 июля сотрудники Росгвардии обыскали особняк бывшего главы СБУ по Херсонской области Вячеслава Савченко, обнаружив там документацию, свидетельствующую о сотрудничестве между ОБСЕ и украинскими спецслужбами. Документы раскрывают тот факт, что Савченко лично покровительствовал над ОБСЕ в Херсоне.

Также многочисленные свидетели подтвердили, что сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ неоднократно посещали частный особняк Вячеслава Савченко.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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