Представители Росгвардии раскрыла факты сотрудничестве вооружённых сил Украины и наблюдательной миссии ОБСЕ.

4 июля сотрудники Росгвардии обыскали особняк бывшего главы СБУ по Херсонской области Вячеслава Савченко, обнаружив там документацию, свидетельствующую о сотрудничестве между ОБСЕ и украинскими спецслужбами. Документы раскрывают тот факт, что Савченко лично покровительствовал над ОБСЕ в Херсоне.

Также многочисленные свидетели подтвердили, что сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ неоднократно посещали частный особняк Вячеслава Савченко.