Росгвардия нашла в Херсоне документы о сотрудничестве ВСУ и ОБСЕ
Представители Росгвардии раскрыла факты сотрудничестве вооружённых сил Украины и наблюдательной миссии ОБСЕ.
4 июля сотрудники Росгвардии обыскали особняк бывшего главы СБУ по Херсонской области Вячеслава Савченко, обнаружив там документацию, свидетельствующую о сотрудничестве между ОБСЕ и украинскими спецслужбами. Документы раскрывают тот факт, что Савченко лично покровительствовал над ОБСЕ в Херсоне.
Также многочисленные свидетели подтвердили, что сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ неоднократно посещали частный особняк Вячеслава Савченко.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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